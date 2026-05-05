Immobilien oder Devisen? Wie man seine Ersparnisse im Jahr 2026 richtig aufteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sind Immobilien und Devisen tatsächlich weiterhin zuverlässige Instrumente zur Geldsicherung? Im Jahr 2026 bleiben Immobilien in der Ukraine in erster Linie ein Instrument zur Kapitalerhaltung und kein Mittel zum schnellen Geldverdienen. Gleichzeitig spielen Devisensparanlagen eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines finanziellen Sicherheitspolsters.

Darüber sprach Gleb Kabalnov, CEO des Unternehmens HUGS, in einem Interview mit RBK Ukrajina.