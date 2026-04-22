In der Ukraine ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen aus den USA zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Durchschnittsalter der amerikanischen Gebrauchtwagen, die von Januar bis März den ukrainischen Fahrzeugbestand ergänzt haben, beträgt 7 Jahre.

Seit Jahresbeginn haben die Ukrainer 9.467 Gebrauchtwagen aus den USA erworben, was einem Rückgang von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das beliebteste Modell unter den Benzinfahrzeugen war der Ford Escape. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Den größten Anteil daran (59 %) machen Benziner aus. Elektroautos machten 19 % aus. Auf Hybridfahrzeuge entfallen 12 %, auf Dieselfahrzeuge 6 % und auf Fahrzeuge mit LPG-Antrieb 4 %.

Das Durchschnittsalter der gebrauchten US-Fahrzeuge, die von Januar bis März den ukrainischen Fahrzeugbestand ergänzt haben, beträgt 7 Jahre.

Unter den 10 meistgefragten Gebrauchtwagen aus den USA waren folgende Modelle am beliebtesten: