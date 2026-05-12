„Ukrenerho“ hat eine Überprüfung der Tarife für die Stromübertragung eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Unternehmen beantragt eine Änderung der Tarife für die Stromübertragung aufgrund neuer Marktvorschriften. „Ukrenerho“ hat sich an die Nationale Kommission für staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Kommunalversorgung gewandt und vorgeschlagen, die Tarife für die Stromübertragung und die Netzsteuerung für das Jahr 2026 zu überprüfen. Das Unternehmen begründet dies mit dem Anstieg des Wechselkurses, dem Rückgang der prognostizierten Stromübertragungsmengen und Veränderungen auf dem Energiemarkt…

Das Unternehmen beantragt eine Änderung der Tarife für die Stromübertragung aufgrund neuer Marktvorschriften. Der Netzbetreiber „Ukrenerho“ hat sich an die Nationale Kommission für staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Kommunalversorgung gewandt und vorgeschlagen, die Tarife für die Stromübertragung und die Netzsteuerung für das Jahr 2026 zu überarbeiten. Das Unternehmen begründet dies mit dem Anstieg des Wechselkurses, dem Rückgang der prognostizierten Stromübertragungsmengen und den Veränderungen auf dem Energiemarkt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von „Ukrenerho“.