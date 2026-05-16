Beschuss der Region Cherson: ein Toter, 25 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unter den Opfern des russischen Beschusses befinden sich drei Polizisten, wie der Pressedienst der Nationalpolizei mitteilt.

In der Region Cherson kam infolge russischer Beschüsse eine Person ums Leben und 25 wurden verletzt; unter den Verletzten befinden sich drei Polizisten. Dies teilte die Pressestelle der Nationalpolizei der Ukraine am Samstag, dem 16. Mai, mit.

„Infolge der Angriffe durch russische Truppen wurden fünf Mehrfamilienhäuser und 23 Privathäuser, das Gemeindeamt, zwei Rettungswagen, Dienstfahrzeuge der Polizei und des Katastrophenschutzes, 10 Zivilfahrzeuge, zwei Kleinbusse sowie ein Lastwagen beschädigt“, heißt es in der Mitteilung.