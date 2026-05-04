Eine Drohne griff einen Brotlieferwagen in der Region Charkiw an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Fahrer erlitt eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung und eine Gehirnerschütterung, der Speditionsmitarbeiter zeigte eine akute Stressreaktion.

Im Bezirk Tschuhujiw griffen Russen mit einer Drohne einen Brotlieferwagen an, wodurch zwei Männer verletzt wurden. Dies teilte die Pressestelle der Regionalstaatsanwaltschaft Charkiw am Montag, dem 4. Mai, mit.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden traf am 4. Mai gegen 4:40 Uhr eine feindliche Drohne, vermutlich vom Typ Lancet, in der Nähe eines zivilen Fahrzeugs auf der Autobahn Kiew – Charkiw – Dowzhansk, unweit des Dorfes Kamenna Jaruga im Bezirk Tschuhujiw.

Durch den Angriff wurde ein Lieferwagen beschädigt, der für den Transport von Backwaren genutzt wurde. Zum Zeitpunkt des Angriffs war er unbeladen.

Zwei Männer wurden verletzt: Der Fahrer erlitt eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung und eine Gehirnerschütterung, der Speditionsmitarbeiter zeigte eine akute Stressreaktion.

Es wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen des Verdachts auf ein Kriegsverbrechen eingeleitet.

Zur Erinnerung: In Cherson wurde der Trolleybusverkehr aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage für eine Woche eingestellt.

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