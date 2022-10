Russland hat 85 Angriffe auf Energieanlagen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine haben die Aggressoren 85 Angriffe auf Energieanlagen durchgeführt, davon 51 im Oktober. Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 24. Oktober.

Die meisten Angriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen wurden demnach im Oktober in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt – 8, in der Region Lwiw – 6, in der Region Winnyzja – 5, in der Region Sumy – 4, in der Region Charkiw – 4, in Kiew – 4.

Wie die veröffentlichte Infografik zeigt, hat sich die Zahl der Angriffe auf die Energieinfrastruktur von Februar bis Oktober verzehnfacht – von fünf im Februar auf 51 im Oktober, während es im April nur einen Angriff gab. Die Oblast Donezk hat seit Kriegsbeginn mit 14 Angriffen auf Stromanlagen am meisten gelitten, die Oblast Sumy mit 13 und die Oblast Charkiw mit sieben.

In fünf Regionen der Ukraine – Transkarpaten, Czernowitz, Ternopil, Tscherkassy und Cherson – wurden keine Angriffe registriert.

„Dies ist eine Politik, die darauf abzielt, die Ukrainer zu zerstören, indem lebensunwürdige Bedingungen geschaffen werden. Wenn der Winter naht, entzieht die russische Führung den Menschen absichtlich grundlegende Dinge: Wasser, Strom, Wärme. Genauso wie sie die Menschen während des Holodomor 1932-1933 vorsätzlich zum Hungertod verurteilten. Das ist Terrorismus und Kriegsverbrechen“, sagte Generalstaatsanwalt Andrej Kostin.

Gleichzeitig forderte er die UNO auf, die Einrichtung eines internationalen Tribunals für den Aggressor zu unterstützen: „Russland und seine Führung müssen für das Verbrechen der Aggression, des Völkermords und der Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. Es kann keinen Frieden geben, solange das Böse nicht bestraft wird“.