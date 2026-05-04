In Cherson fahren keine Oberleitungsbusse: Die Sicherheitslage hat sich verschlechtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Cherson wurde der Trolleybusverkehr vom 4. bis zum 10. Mai aufgrund der verschlechterten Sicherheitslage eingestellt.

Der Trolleybusverkehr in Cherson wurde wegen der verschlechterten Sicherheitslage für eine Woche eingestellt.

Quelle: : Leiter der städtischen Militärverwaltung Jaroslaw Schanko auf Telegram

Wortlaut der Erklärung des Verwaltungsleiters: „An die Einwohner von Cherson! Aufgrund der Verschlechterung der Sicherheitslage im Bereich der Trolleybus-Depots wird der öffentliche Nahverkehr in der Stadt vorübergehend eingestellt.“

Details: : Er präzisierte, dass die Trolleybusse voraussichtlich eine Woche lang – vom 4. bis zum 10. Mai – nicht verkehren werden.

„Bitte beachten Sie diese Information, wenn Sie sich in der Stadt fortbewegen“, forderte Schanko.