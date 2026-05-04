Die Invasoren beschossen Komyschany im Gebiet Cherson und töteten einen 71-jährigen Mann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 4. Mai beschossen die Russen Komyschany und Schyroka Balka. Dabei kamen zwei Männer im Alter von 71 und 72 Jahren ums Leben.

Am Nachmittag des 4. Mai beschossen russische Invasoren die Ortschaft Komyschany im Gebiet Cherson, wodurch ein 71-jähriger Mann ums Leben kam.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Cherson, Leiter der städtischen Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Schanko

Zitat von Schanko: : „Gegen 12:30 Uhr töteten russische Terroristen einen Einwohner von Komyschany. Der feindliche Beschuss des Ortes kostete einem 71-jährigen Mann das Leben. Er erlitt tödliche Verletzungen.“

Details: : Außerdem haben laut Ermittlungsergebnissen am 4. Mai gegen 6:40 Uhr russische Streitkräfte das Dorf Schiroka Balka im Bezirk Cherson mit Artillerie beschossen. Durch den Beschuss kam ein 72-jähriger Mann ums Leben.