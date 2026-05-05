Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Kyrylo Budanow, sprach sich für die Einrichtung eines zentralen Rekrutierungszentrums für Ausländer und Staatenlose für die ukrainischen Streitkräfte und die Nationalgarde aus.

Quelle: Mitteilung des Präsidialamtes

Details: Budanow äußerte sich dazu während einer Sitzung mit Vertretern der Streitkräfte und Abgeordneten.

Zitat: „Die Ukraine benötigt die Einrichtung eines einheitlichen Koordinationszentrums für die Einberufung von Ausländern zum Militärdienst. Es muss sich um eine strukturelle Einheit handeln, die alle Phasen abdeckt: von der Suche, Auswahl und Beförderung bis hin zur Ausbildung, Versorgung und anderen Bedürfnissen der ausländischen Staatsbürger.“

Details: In der Mitteilung heißt es, dass die Teilnehmer der Sitzung vereinbart haben, im Laufe des Monats Mai „die Einrichtung einer entsprechenden Abteilung im Verteidigungsministerium auszuarbeiten, ein Programm zur Entwicklung des Rekrutierungssystems für Ausländer und Staatenlose vorzulegen und Vorschläge zur gesetzlichen Regelung der problematischen Fragen zu erarbeiten“.

Hintergrund:

Der stellvertretende Leiter der Abteilung für die Koordinierung des Militärdienstes von Ausländern in den Streitkräften der Ukraine, Kostjantyn Milevskyj, hatte zuvor berichtet, dass sich Freiwillige aus 75 Ländern den Einheiten der Landstreitkräfte angeschlossen hätten und monatlich etwa 600 Freiwillige einen Vertrag unterzeichnen.