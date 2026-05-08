In der Region Kiew wird ein großflächiger Waldbrand bekämpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Bezirk Butschain der Region Kiew dauert die Bekämpfung eines großflächigen Waldbrandes an.

Quelle: : Staatlicher Notdienst der Ukraine

Wörtlich: : „Aufgrund der ungewöhnlichen Frühlingshitze und starker Windböen breiteten sich die Flammen in der Nähe des Dorfes Tarasivschyna rasch aus.

Das Feuer hat 70 Hektar Waldboden und 30 Hektar offenes Gelände erfasst.“

Details: : An der Bekämpfung sind Rettungskräfte des Staatlichen Notdienstes, Mitarbeiter der Forstverwaltung von Dymer, Feuerwehreinheiten der Nationalgarde sowie Freiwillige der Schnellreaktionsgruppe des Roten Kreuzes beteiligt.

Um 18:30 Uhr wurde der Brand eingedämmt.