Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Leiter des Präsidialamtes glaubt, dass in der Ukraine Frieden einkehren wird Der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Kyrylo Budanow, ist überzeugt, dass der Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland letztendlich zum Ende des Krieges führen wird.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich Budanow gegenüber der Zeitung The Times in diesem Sinne.