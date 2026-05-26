Die USA sind bereit, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, so Rubio

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Rubio über die Bereitschaft, weiterhin auf den Frieden in der Ukraine hinzuarbeiten? US-Außenminister Marco Rubio erklärte, Washington sei bereit, weiterhin dazu beizutragen, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Journalisten Alex Raufoglu von „Radio Free Europe“ in den sozialen Netzwerken X.