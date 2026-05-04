Kuleba berichtete über den Schutz der Häfen durch private Luftabwehrkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Private Luftabwehrgruppen, die die ukrainischen Häfen während russischer Luftangriffe schützen, haben ihre Wirksamkeit unter Beweis gestellt – es wurden erste feindliche Drohnen abgeschossen.

Dies teilte der Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

„Die speziellen Luftabwehrgruppen in den ukrainischen Häfen arbeiten effektiv. Wir haben bereits die ersten Abschüsse zu verzeichnen“, schrieb er auf Telegram.

Es handelt sich um Einheiten, die aus Mitarbeitern von Unternehmen gebildet wurden – überwiegend Veteranen eines umfassenden Krieges, wie der Minister anmerkte.

Bei den Spezialeinheiten der Luftabwehr handelt es sich um staatliche Unternehmen, die direkt in den Schutz kritischer Infrastruktur eingebunden sind, organisatorisch unterstehen die Einheiten jedoch den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte, erinnerte Kuleba.

Er betonte, dass Häfen weiterhin zu den Hauptzielen der Angriffe zählen. Seit Beginn der groß angelegten Invasion wurden über 900 Objekte der Hafeninfrastruktur beschädigt oder teilweise zerstört, darunter 177 zivile Schiffe.

Die Intensität der Drohnenangriffe nimmt zu: Während in den ersten vier Monaten des vergangenen Jahres 75 Drohnen registriert wurden, sind es in diesem Jahr bereits über 800, so der Minister.

„Trotzdem arbeiten die Häfen weiter: Seit Jahresbeginn wurden fast 30 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen“, fügte Kuleba hinzu.