Die Ukraine hat ihre Getreideexporte reduziert: Die Exportmengen einer bestimmten Kultur sind um das 54-Fache zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Exportvolumen von Getreide und Hülsenfrüchten aus der Ukraine belief sich im Wirtschaftsjahr 2025/26 auf 32,8 Mio. t, was einem Rückgang um 5,4 Mio. t (14 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Dies berichtet AgroPortal unter Berufung auf Daten des Staatlichen Zolldienstes.

Insbesondere wurden 12,3 Mio. t Weizen exportiert. Dies sind 2,5 Mio. t (17 %) weniger als im Vorjahr.

Die Gerstenlieferungen beliefen sich auf rund 1,5 Mio. Tonnen, was einem Rückgang von 36 % gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht.

Die Ukraine exportierte etwa 0,2 Tausend Tonnen Roggen. Dies ist 54-mal weniger als das vorherige Volumen, das 10,8 Tausend Tonnen betrug.

Von Mais wurden 18,6 Mio. t exportiert, was 9 % weniger ist als die Ausfuhren der vorangegangenen Saison.

Der Mehlexport aus der Ukraine belief sich auf 56,3 Tausend Tonnen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.