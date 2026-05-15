Trotz der Zunahme der Angriffe konnten die ukrainischen Häfen ihren Güterumschlag um mehr als ein Drittel steigern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Trotz einer erheblichen Zunahme der Angriffe auf die Hafeninfrastruktur haben die Seehäfen der Ukraine im April 8,2 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, was einem Anstieg von 35,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Dies teilt die Verwaltung der Seehäfen der Ukraine mit.

Es wird berichtet, dass die Intensität der Drohnenangriffe zunimmt: Allein im April wurden über 500 Drohnenangriffe auf die logistische Infrastruktur verzeichnet. Tatsächlich wurden die Häfen jeden zweiten Tag beschossen.

Nach Angaben der USPA wurden in den Monaten Januar bis April 2026 in den Seehäfen der Ukraine 29,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, was den Wert des entsprechenden Zeitraums im Jahr 2025 übertrifft.

Es wird darauf hingewiesen, dass Getreide traditionell den größten Teil des Frachtvolumens ausmachte – 16 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.