Kiew und eine Reihe von Regionen sind in Alarmbereitschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Hauptstadt und die Regionen sind wegen eines möglichen Angriffs in Luftalarm. Die Einwohner werden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.

In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde wegen der Gefahr von feindlichen Drohnenangriffen Luftalarm ausgelöst. Später meldete die Luftwaffe, dass ballistische Raketen auf die Hauptstadt abgefeuert wurden.

*:* Militärverwaltung der Stadt Kiew, Luftwaffe, Alarmkarte

Militärische Verwaltung der Stadt Kiew: „Wegen der Bedrohung durch feindliche Drohnen wurde in der Hauptstadt ein Luftalarm ausgerufen.

Wir fordern die Einwohner der Stadt auf, sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm beendet ist.“