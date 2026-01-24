Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die rote Linie der Kiewer Metro kehrt zum Normalbetrieb zurück, nachdem der Stromausfall nach einem massiven Anschlag eine Änderung der Zugintervalle zur Folge hatte.

Dies teilte die staatliche Verwaltung der Stadt Kiew mit.

„Die rote Linie der Metro nimmt den Betrieb wie gewohnt wieder auf. Die Wartezeit der Züge beträgt nach dem Wochenendfahrplan 6 Minuten“, hieß es in der Erklärung.

Alle Stationen sind bereits wieder befahrbar, so die KCSA.

Zuvor waren aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz nach einem massiven Anschlag in der Nacht des 24. Januar auf der Sviatoshynsko-Brovarska-Linie vorübergehende Änderungen im Zugverkehr eingeführt worden.

Die Stromknappheit zwang die Metro, die Zugintervalle zu ändern.

Um es kurz zu machen:

In der Ukraine sind infolge eines neuen massiven russischen Angriffs auf die Energieinfrastruktur am 24. Januar die Verbraucher in Kiew und den Regionen Kiew, Tschernihiw und Charkiw ohne Strom.

In Kiew sind als Folge des massiven Angriffs des Feindes in der Nacht zum 24. Januar und der Beschädigung kritischer Infrastrukturen fast 6.000 Haushalte wieder ohne Heizung. Die meisten von ihnen sind diejenigen, die seit dem Beschuss am 9. und 20. Januar bereits zweimal an das Heizungssystem angeschlossen wurden oder versucht haben, an das System angeschlossen zu werden.

Am Morgen des 24. Januar fuhren die grüne und die rote Linie der Kiewer Metro nur eingeschränkt: Aufgrund der durch den Beschuss verursachten Schäden befördern die Züge keine Fahrgäste zwischen dem linken und dem rechten Ufer der Hauptstadt.