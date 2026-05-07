Bei Poplawski fanden erneut Durchsuchungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 7. Mai führen die Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungen an der Nationalen Universität für Kultur und Kunst in Kiew sowie an einer privaten Hochschule durch, deren Leiter Mykhailo Poplavskyj ist.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts in einem Kommentar gegenüber „Ukrajinska Prawda“

Wörtlich: „Derzeit werden im Rahmen eines Strafverfahrens Durchsuchungen an der Kiewer Nationalen Universität für Kultur und Kunst sowie an der privaten Hochschule „Kiewer Universität für Kultur“ durchgeführt, insbesondere in den Räumlichkeiten der Einrichtungen, in Büroräumen neben den Bildungseinrichtungen sowie in den Wohnräumen von Beamten der Bildungseinrichtungen.“

Vorgeschichte: Ende März fanden bereits Durchsuchungen bei Poplavsky statt. Damals gaben die Strafverfolgungsbehörden bekannt, dass sie einen Betrug in besonders großem Umfang bei der Veruntreuung von Haushaltsmitteln an der Kiewer Nationalen Universität für Kultur und Kunst aufgedeckt hätten.