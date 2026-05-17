„Die erschossene Renaissance“: Die Nationalbank hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht: „Die erschossene Renaissance. Ivan Padalka“ und „Die erschossene Renaissance. Mike Johansen“.

Die Nationalbank der Ukraine hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht: „Die erschossene Renaissance. Ivan Padalka“ und „Die erschossene Renaissance. Mike Johansen“.

Dies teilte die Nationalbank der Ukraine mit.

„Diese Münzen setzen die thematische Reihe fort, die der ‚Erschossenen Renaissance‘ und ihren Künstlern gewidmet ist, die in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren des 20. Jahrhunderts zum Symbol eines mächtigen kulturellen Aufbruchs in der Ukraine wurden, jedoch vom totalitären sowjetischen Regime gnadenlos vernichtet wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Iwan Padalka – Bildhauer, Grafiker und Pädagoge, ein talentierter Schüler von Mykhailo Boichuk.

Mike Johansen ist Dichter, Prosaautor, Übersetzer, Linguist, Drehbuchautor und Kritiker.

Beide Gedenkmünzen weisen eine gemeinsame symbolische Vorderseite mit der Aufschrift „SLOVO“ auf – dem Namen des legendären Gebäudes in Charkiw, in dem Ideen entstanden, die die ukrainische Kultur veränderten, und das zugleich Zeuge des tragischen Schicksals seiner Bewohner wurde.

In der Struktur der Buchstaben ist ein Keimling von Winterweizen zu erkennen – ein Symbol für die junge Generation von Künstlern, deren Leben und Schaffen von der totalitären Macht zynisch zerstört wurden.

Die Tragik dieser historischen Epoche wird durch den durchschossenen Buchstaben „O“ unterstrichen, aus dem Blut fließt, und erinnert an eine schmerzhafte Wunde in der Geschichte der Ukraine sowie an die unerfüllten Träume talentierter Künstler.

Die Gedenkmünzen haben einen Nennwert von 5 Hrywnja, sind aus Neusilber gefertigt und mit einem Farbdruck verziert. Die Auflage jeder Münze beträgt bis zu 75.000 Stück in einer Souvenirverpackung.