„Die erschossene Renaissance“: Die Nationalbank hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Nationalbank der Ukraine hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht: „Die erschossene Renaissance. Ivan Padalka“ und „Die erschossene Renaissance. Mike Johansen“.
Die Nationalbank der Ukraine hat zwei neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht: „Die erschossene Renaissance. Ivan Padalka“ und „Die erschossene Renaissance. Mike Johansen“.
Dies teilte die Nationalbank der Ukraine mit.
„Diese Münzen setzen die thematische Reihe fort, die der ‚Erschossenen Renaissance‘ und ihren Künstlern gewidmet ist, die in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren des 20. Jahrhunderts zum Symbol eines mächtigen kulturellen Aufbruchs in der Ukraine wurden, jedoch vom totalitären sowjetischen Regime gnadenlos vernichtet wurden“, heißt es in der Mitteilung.
Iwan Padalka – Bildhauer, Grafiker und Pädagoge, ein talentierter Schüler von Mykhailo Boichuk.
Mike Johansen ist Dichter, Prosaautor, Übersetzer, Linguist, Drehbuchautor und Kritiker.
Beide Gedenkmünzen weisen eine gemeinsame symbolische Vorderseite mit der Aufschrift „SLOVO“ auf – dem Namen des legendären Gebäudes in Charkiw, in dem Ideen entstanden, die die ukrainische Kultur veränderten, und das zugleich Zeuge des tragischen Schicksals seiner Bewohner wurde.
In der Struktur der Buchstaben ist ein Keimling von Winterweizen zu erkennen – ein Symbol für die junge Generation von Künstlern, deren Leben und Schaffen von der totalitären Macht zynisch zerstört wurden.
Die Tragik dieser historischen Epoche wird durch den durchschossenen Buchstaben „O“ unterstrichen, aus dem Blut fließt, und erinnert an eine schmerzhafte Wunde in der Geschichte der Ukraine sowie an die unerfüllten Träume talentierter Künstler.
Die Gedenkmünzen haben einen Nennwert von 5 Hrywnja, sind aus Neusilber gefertigt und mit einem Farbdruck verziert. Die Auflage jeder Münze beträgt bis zu 75.000 Stück in einer Souvenirverpackung.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“