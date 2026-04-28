Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der illegale Handel mit der Russischen Föderation finanziert den Krieg gegen die Ukraine Kiew wird Maßnahmen gegen Länder ergreifen, die mit der Russischen Föderation Handel treiben und auf diese Weise den Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Dies gilt auch für Israel, das gestohlenes Getreide kauft.

Dies erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, bei einer Online-Pressekonferenz, wie ein Korrespondent von RBK Ukrajina berichtet.