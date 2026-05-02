Die Russen haben zum zweiten Mal an diesem Morgen einen Kleinbus in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Fahrer wurde durch den feindlichen Angriff verletzt. Derzeit befindet er sich im Krankenhaus und erhält die notwendige medizinische Versorgung.

Russische Angreifer haben zum zweiten Mal an diesem Morgen einen Kleinbus in Cherson mit einer Drohne angegriffen; der Fahrer wurde verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Cherson, Alexander Prokudin, am Samstag, dem 2. Mai, mit.

„Zum zweiten Mal an diesem Tag haben die Russen einen Kleinbus in Cherson mit einer Drohne angegriffen. Gegen 10:40 Uhr traf eine feindliche Drohne den Bus im Zentralbezirk der Stadt. Durch den feindlichen Angriff wurde der Fahrer verletzt. Derzeit befindet er sich im Krankenhaus und erhält die notwendige medizinische Versorgung“, schrieb er.

Zuvor war am Samstag berichtet worden, dass bei einem Angriff der Russen auf einen Kleinbus im Dnipro-Bezirk von Cherson zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Derzeit ist von acht Verletzten bekannt.

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