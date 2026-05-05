Der ehemalige Leiter von Cisco in der Ukraine wurde zum Regionalmanager von Visa für 17 Länder ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Visa hat Serhij Martynchuk zum Senior Vice President und Regionalmanager für die Ukraine, Moldawien, Südosteuropa, Zentralasien und den Kaukasus ernannt.

Dies gab das Unternehmen am 5. Mai bekannt.

Martynchuk wird von Kiew aus tätig sein und für den operativen Betrieb sowie die Umsetzung der Visa-Strategie in 17 Ländern der Region verantwortlich sein.

In dieser Position löst er Kristina Dorosh ab, die eine globale Funktion im Bereich Value-Added Services von Visa übernommen hat und nach San Francisco, dem Hauptsitz des Unternehmens, umgezogen ist.

Bei Visa wird sich Martynchuk auf die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten, Handelsunternehmen, Technologie- und staatlichen Partnern sowie auf die weitere Entwicklung digitaler Zahlungen in der Region konzentrieren.