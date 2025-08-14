Nachrichten vom 14. August: Russlands Wirtschaft erstickt, ukrainische Truppen haben die Wolgograder Raffinerie angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über die Raffinerie. In der Nacht des 14. August hat das ukrainische Militär die Wolgograder Ölraffinerie (Lukoil-Volgogradneftelektroboronka LLC) angegriffen, die die russische Armee mit Ölprodukten versorgt.

Über die UPG. Das Antimonopolkomitee der Ukraine hat der UPG die Erlaubnis erteilt, 46 weitere Tankstellen zu pachten, die Unternehmen der Privat-Gruppe gehören.

Über die Privatbank. Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat eine vorbereitende Anhörung abgehalten und den Fall der Privatbank bezüglich der Abhebung von 8,2 Milliarden Hrywnja durch das Top-Management der Bank zur Verhandlung angesetzt.

Über Baltika. Der Oligarch Gennadiy Timtschenko, ein langjähriger Freund des russischen Präsidenten Vladimir Putin, hat die Baltika-Brauerei für 34 Milliarden RUB erworben.

Über die russische Wirtschaft. Das Wachstum der russischen Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen. Die Öleinnahmen sind gesunken. Das Haushaltsdefizit ist auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten angestiegen. Die Inflation und die Zinssätze bleiben schmerzhaft hoch.

EP-Exklusivberichte

Steuererleichterungen für Oligarchen. Wie die Rada und der Präsident die Lockerung der Anti-Offshore-Gesetze durchsetzten

Der Fall Nasarij Gusakow und die Steuern der ukrainischen Oligarchen. Diese beiden Begriffe haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Sie wurden jedoch durch einen Plan vereint, der darauf abzielte, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden zu beseitigen. Wie das?

Ein Geschäft im Wert von 100 Milliarden mit einem Schwanz

Im Jahr 2024 hat die Ukraine Drohnen im Wert von fast 100 Milliarden Hrywnja hergestellt und verkauft. Wie viel wird es im Jahr 2025 sein?