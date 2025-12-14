Backup-Stromversorgungssysteme: 100.000 Haushalte in der Region Odessa haben nach dem russischen Streik wieder Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Odessa haben die Stromversorger nach einem massiven russischen Streik die Stromversorgung für fast 100.000 Familien wiederhergestellt.

Dies berichtet der Pressedienst von DTEK.

Das Energieministerium stellte klar, dass die Stromversorgung über Notstromsysteme wiederhergestellt wurde.

Es ist dem Unternehmen auch gelungen, die Stromversorgung kritischer Infrastruktureinrichtungen teilweise wiederherzustellen.

„Die Energietechniker in der gesamten Region arbeiten kontinuierlich daran, die Folgen des Angriffs zu beseitigen“, versicherte DTEK.

Um es kurz zu machen:

Russische Truppen haben in der Nacht zum 14. Dezember die Region Odessa mit allen Mitteln der Luft angegriffen.

In der Nacht zum 13. Dezember wurde Odessa von den Russen massiv angegriffen. Anwohner berichteten von einem Stromausfall in den meisten Teilen der Stadt.