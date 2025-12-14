Der Feind hat seine Luftangriffe auf die Ukraine drastisch verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Insgesamt haben die Russen in dieser Woche mehr als 1.500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Luftbomben und 46 Raketen verschiedener Typen abgefeuert, sagte der Präsident.

Die russische Armee hat in der vergangenen Woche eine der größten Serien von Luftangriffen auf die Ukraine durchgeführt und mehr als 1.500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Luftbomben und 46 Raketen verschiedener Typen abgefeuert. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Ihm zufolge arbeiten nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur alle zuständigen Stellen an der Wiederherstellung der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung.

Gleichzeitig bleibt die Lage schwierig – Hunderttausende von Familien sind in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Cherson, Tschernihiw, Donezk, Sumy und Dnipropetrowsk immer noch ohne Licht.

Selenskyj betonte, dass die russischen Angriffe weitergehen – letzte Nacht gab es wieder Angriffe auf Gemeinden, es gibt Verletzte. Gleichzeitig sagte der Präsident, die Ukraine sei zu einer konstruktiven Diplomatie bereit, um einen gerechten Frieden zu erreichen. Die kommenden Tage, sagte er, werden voller internationaler Verhandlungen sein, und Kiew zählt auf die Unterstützung seiner Partner.

Wir erinnern daran, dass die russische Armee in der Nacht auf den 13. Dezember Odessa mit Raketen und Drohnen angegriffen hat und dass die Stadt ohne Wärme, Wasser und Licht ist. In der Stadt wurde die Lieferung von technischem Wasser organisiert. Es ist noch nicht bekannt, wann die Stromversorgung wiederhergestellt sein wird. Artsyz in der Region Odessa ist seit einer Woche ohne Strom