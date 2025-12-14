Ein weiterer Zivilist getötet und 7 verwundet in den Regionen Donezk und Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 13. Dezember töteten die Russen in den Regionen Donezk und Cherson eine Person und verwundeten 7 weitere.

Quelle: Regionale Militärverwaltung Donezk, Regionale Militärverwaltung Cherson

Einzelheiten: Insbesondere töteten die Russen am 13. Dezember 1 Einwohner der Region Donezk: in Kostjantynivka.

Weitere 4 Menschen wurden im Laufe des Tages in der Region verwundet – zwei in Kostjantyniwka und Krasnopodilsk.

In der Region Cherson wurden unterdessen drei Menschen verletzt, einer davon am Morgen in Tschornobajiwka, dessen Auto von einem russischen unbemannten Luftfahrzeug angegriffen wurde.

Die Behörden berichten, dass das russische Militär die kritische und soziale Infrastruktur der Region Cherson angegriffen hat; insbesondere wurden ein mehrstöckiges Gebäude und 3 Privathäuser in den Siedlungen der Region beschädigt. Die Angreifer beschädigten auch eine Oberleitungsbuslinie und einen Bus.