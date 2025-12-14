Selenskyj beginnt Treffen mit Vertretern der USA und Merz in Berlin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Berlin mit Vertretern der USA und der deutschen Bundeskanzlerin Gespräche über den Frieden in der Ukraine begonnen.

Selenskyj in den sozialen Medien

Um 17:23 Uhr Kiewer Zeit postete der Präsident ein Foto und die Bildunterschrift „Started a meeting" auf seinen Social Media Accounts.

Das Foto zeigt, dass an dem Treffen Vertreter der ukrainischen Delegation sowie der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Witkoff, Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz teilnehmen.

** Was zuvor geschah:* Am Samstagabend kündigte Selenskyj seine Treffen mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump an, um den Krieg zu beenden.

Am Nachmittag des 14. Dezember traf Selenskyj in Berlin, Deutschland, ein.