Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter den evakuierten Zivilisten sind drei Minderjährige, darunter ein zweijähriges Kind.

Aus Kupjansk in der Region Charkiw wurden 14 Einwohner evakuiert, darunter insbesondere drei Kinder. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Kupjansk, Andrej Kanashevich, am Sonntag, den 14. Dezember.

„Weitere 14 Einwohner der Stadt Kupjansk wurden am Abend des 13. Dezember durch die Bemühungen der Verteidigungskräfte der Ukraine und des Sicherheitsdienstes der Ukraine in die Stadt Charkiw evakuiert“, stellte er in der Nachricht fest.

Kanashevich gab an, dass sich unter den Evakuierten drei Minderjährige, darunter ein zweijähriges Kind, befinden.

Wir werden daran erinnern, dass das 2. Korps der Nationalgarde der Ukraine Charta ein Video von der Befreiung eines Teils der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw veröffentlicht.

