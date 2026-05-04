Die Luftabwehr hat 135 von 155 feindlichen Drohnen abgeschossen; an 10 Orten wurden Treffer verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 4. Mai haben die ukrainischen Luftabwehrkräfte 135 von 155 feindlichen Drohnen zerstört, die das Land angegriffen hatten.

In der Nacht zum 4. Mai griffen die russischen Angreifer mit 155 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed an, darunter Raketendrohnen, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Täuschdrohnen vom Typ „Parodia“.

Quelle: : Luftstreitkräfte

Details: : Nach vorläufigen Angaben wurden bis 9.00 Uhr 135 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen und neutralisiert.

Es wurden 14 Treffer von Angriffs-UAVs an 10 Standorten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 4 Standorten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen.