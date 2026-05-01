Russland hat Odessa massiv angegriffen, in der Stadt stehen Hochhäuser in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über die ersten Folgen des Angriffs der Russischen Föderation auf Odessa bekannt? In der Nacht zum 1. Mai griffen die Russen Odessa mit Drohnen an. Der Feind zielte erneut auf Hochhäuser, wodurch Brände ausbrachen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters der städtischen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Lyssak.