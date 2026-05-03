Selenskyj und Starmer erörterten die Unterstützung für die Ukraine und die Vorbereitungen für die Verhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Worüber sprachen die Staatschefs? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte Gespräche mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer. Die Staatschefs erörterten die Verteidigungsunterstützung, die Energieversorgung und Friedensinitiativen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Nach Angaben des Präsidenten wurde während des Treffens besonderes Augenmerk auf die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine gelegt, insbesondere auf Beiträge zum PURL-Programm sowie auf die Bekämpfung der russischen Schattenflotte.

„Wir in der Ukraine schätzen alle Schritte Großbritanniens zur Unterstützung unseres Volkes und zur Schwächung des Aggressors“, erklärte der Staatschef.

Zudem informierte Selenskyj den britischen Ministerpräsident über die Lage an der Front und die jüngsten Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine.

Der Präsident betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Luftabwehr.

„Es ist wichtig, dass Europa seine Anstrengungen koordiniert und ein gemeinsames Luftabwehrsystem zum Schutz vor Bedrohungen durch Russland entwickelt“, betonte er.

Verhandlungsprozess

Selenskyj betonte, dass die Ukraine bereit sei für die nächste Verhandlungsrunde im trilateralen Format, um einen gerechten und würdigen Frieden zu erreichen.

Die Parteien würdigten die Haltung Großbritanniens, den Druck auf die Russische Föderation aufrechtzuerhalten.

Hilfspakete und Vorbereitung auf die Verhandlungen