Die Verteidigungskräfte haben zwei Öltanker der Russischen Föderation in Noworossijsk getroffen, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Marine bereiteten den Angreifern direkt am Hafeneingang eine unangenehme Überraschung. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass die Verteidigungskräfte zwei Öltanker der Russischen Föderation im Hafengebiet von Noworossijsk getroffen hätten, die für den Transport von Öl genutzt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Selenskyj auf Telegram.