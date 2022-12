Selenskyj ist bereit, gegen Putin zu kämpfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wladimir Selenskyj sagte, er sei bereit, gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu kämpfen.

„Wenn ein echter Mann jemandem etwas sagen oder ihm zum Beispiel eine Ohrfeige verpassen will, dann tut er das selbst und schickt keine Mittelsmänner. Aber wenn man an mich herantreten würde, würde ich nicht nach Mittelsmännern suchen“, so Selenskyj.

So kommentierte Selenskyj die Tatsache, dass der russische Diktator versucht, ihm einige Botschaften über Mittelsmänner, wie den französischen Präsidenten Emanuel Macron, zukommen zu lassen.

Auf die Frage, ob er bereit sei, sich auf einen physischen „Einzelkampf“ mit Putin einzulassen, antwortete Selenskyj: „Ich bin immer bereit. Ich könnte es morgen tun. Aber es wird der letzte Gipfel von Präsident Putin sein“.