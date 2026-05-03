Truppen der Russischen Föderation haben ein mehrstöckiges Gebäude in Krywyj Rih getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen haben Krywyj Rih in der Oblast Dnipropetrowsk angegriffen; ein Hochhaus wurde getroffen. Es ist zu einem Brand gekommen.

Die Russen haben ein mehrstöckiges Gebäude getroffen, es ist zu einem Brand gekommen. Dies teilte der Vorsitzende des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Wilkul, am 3. Mai mit.

„Ein Treffer in einem mehrstöckigen Gebäude. Wir haben eine Rettungs- und Löschaktion eingeleitet“, erklärte er.

Zuvor hatten die ukrainischen Luftstreitkräfte vor einem drohenden Angriff durch eine Drohne gewarnt.

Zur Erinnerung: Russische Truppen griffen in der Nacht die Region Mykolajiw mit Drohnen an – Ziel war die Energieinfrastruktur.