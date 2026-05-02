In der Region Kirowohrad wurde eine Rakete mit zwei Sprengladungen von je 400 kg entschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die gefährlichen Objekte wurden aus dem Boden geborgen, in eine sichere Entfernung transportiert und durch eine kontrollierte Sprengung vernichtet.

Sprengstoffexperten haben zwei Sprengköpfe einer russischen Rakete in der Region Kirowohrad entschärft. Dies teilte die regionale Dienststelle der Nationalpolizei am Vortag mit.

Es wird angegeben, dass nach einem massiven Luftangriff der russischen Streitkräfte am Rande einer Ortschaft der Region Raketentrümmer auf einem Feld gefunden wurden. Die Experten stellten fest, dass die Rakete mit zwei Sprengköpfen mit einem Gewicht von jeweils etwa 400 kg ausgestattet war.

Sprengstoffexperten bargen die gefährlichen Objekte aus dem Boden, transportierten sie in eine sichere Entfernung und vernichteten sie durch eine kontrollierte Sprengung.

Zuvor wurde in Kiew aus dem Dnepr eine „Schahed“-Rakete mit Sprengkopf geborgen, die von den Russen während eines massiven Angriffs auf die Stadt am 16. April abgefeuert worden war.

Ebenfalls im vergangenen Monat wurden auf Feldern in der Region Kiew zwei Sprengköpfe von aerobalistischen „Kinschal“-Raketen gefunden.