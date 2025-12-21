Die verfügbare Strommenge für die Region Dnipro soll erhöht werden - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerium für Wiederaufbau und das Ministerium für Energie arbeiten daran, die verfügbare Strommenge für die Region Dnipro zu erhöhen und die Last in den Netzen auszugleichen.

Dies gab Olexij Kuleba, Leiter des Ministeriums für Gemeinden und Gebietsentwicklung, bekannt.

„Die Oblast Dnipropetrowska sollte Mengen erhalten, die ihrer tatsächlichen Belastung als Frontregion mit militärischer Logistik und großer Industrie entsprechen.

Es geht darum, die Wirtschaft, die Versorgungsinfrastruktur und die sozialen Einrichtungen der Region berechenbarer zu machen“, betonte er.

Kuleba betonte, dass dies einen direkten Einfluss darauf hat, wie die Region die Heizperiode bewältigen wird. Trotz der ständigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur ist die Wärmeversorgung in den Gemeinden, auch in Krywyj Rih, sichergestellt.

Um es kurz zu machen:

Eine Überprüfung der Liste kritischer Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine hat ergeben, dass die Möglichkeit besteht, mindestens 800 MW an Stromkapazität freizusetzen.