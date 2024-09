Das russische Verteidigungsministerium gab den Abschuss von 29 ukrainischen Drohnen über Nacht bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das russische Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass die russische Luftabwehr über Nacht 29 ukrainische Kampfdrohnen in mehreren Regionen der Russischen Föderation abgeschossen hat. Was ist bekannt

Das russische Verteidigungsministerium hat den Abschuss von 29 ukrainischen Drohnen über russischem Territorium in der Nacht zum 15. September bekannt gegeben.

Dies geht aus einer Nachricht des Ministeriums auf Telegram hervor.

Die Drohnen wurden Berichten zufolge in sieben Regionen abgeschossen.

„Neunundzwanzig ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge wurden von regulären Luftabwehrsystemen zerstört, davon wurden fünfzehn über dem Gebiet Brjansk, fünf über dem Gebiet Kursk, vier über dem Gebiet Smolensk, zwei über dem Gebiet Orel und eine über den Gebieten Belgorod, Kaluga und Rostow abgeschossen“, so das russische Verteidigungsministerium.Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass in der Nacht des 10. September 144 unbemannte Flugzeuge ukrainischer Bauart über russischem Territorium in mindestens 9 Regionen zerstört oder abgefangen wurden.

An diesem Tag sagte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, dass nach dem Abschuss der Drohnen ein Feuer in einem Hochhaus in der Region Moskau ausgebrochen sei und es ein Opfer gegeben habe.