Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat sein Luftabwehrsystem über Nacht 18 ukrainische Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Morgen des 30. August behauptete das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, die russische Luftabwehr habe über 3 Regionen und der vorübergehend besetzten Krim 18 Drohnen des Typs „Flugzeug“ aus der Ukraine zerstört.

Dies wurde in einem Post des Verteidigungsministeriums auf Telegram gemeldet.

Die Ukraine soll flugzeugähnliche Drohnen gegen russische Ziele eingesetzt haben.

„Achtzehn ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge wurden von regulären Luftabwehrsystemen zerstört“, fügte das Ministerium hinzu.

*

11 Drohnen wurden über dem Gebiet Brjansk abgeschossen; * 4 – über dem Gebiet Kaluga; * 1 – über dem Gebiet Belgorod; * 2 – über dem Gebiet der von Russland besetzten ukrainischen Krim. In der Nacht zum 28. August hat das ukrainische Militär zwei russische Öldepots in den Regionen Rostow und Kirow der Russischen Föderation angegriffen. Infolge des Angriffs brach auf dem Gelände des Atlas-Öldepots in der Region Rostow ein Feuer in den Vertikaltanks aus.

Ebenfalls am 28. August fielen im Bezirk Rossoshansky in der russischen Region Voronezh Drohnentrümmer in der Nähe von Sprengstoffanlagen und verursachten einen Brand.