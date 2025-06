Russland meldet einen massiven Drohnenangriff: In mehreren Städten waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 10. Juni wurde ein massiver Drohnenangriff in Russland gemeldet. Die Explosionen fanden in Tatarstan statt, insbesondere in Elabuga und Nizhnekamsk.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium und Astra.

Was ist bekannt

Das russische Verteidigungsministerium hat die angebliche Zerstörung von 102 ukrainischen Kamikaze-Drohnen über russischem Gebiet bekannt gegeben. Die meisten von ihnen wurden nach eigenen Angaben über folgenden Gebieten abgeschossen:

Region Brjansk – 46, Region

Belgorod – 20,

Region Woronesch – 9, Region

Kaluga und Tatarstan – je 4,

Region Moskau – 3,

Regionen Leningrad, Orel und Kursk – je 2,

Region Smolensk – 1 . Russland behauptet auch, neun Drohnen über der vorübergehend besetzten Krim zerstört zu haben.

Explosionen in den Tiefen Russlands

Der Telegramkanal Astra berichtet, dass Anwohner in Nischnekamsk und Elabuz, die beide in der Republik Tatarstan liegen, nachts Explosionen gehört haben.

In Elabuz befindet sich ein Werk für die Produktion und Montage von iranischen Schaheds, die Russland aktiv für den Angriff auf die Ukraine einsetzt.