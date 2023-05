Friedensplan muss ukrainisch sein - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in Telegram darüber, was er am Samstag, den 13. Mai, mit Papst Franziskus im Vatikan besprochen hat.

Nach Angaben des Staatschefs ging es bei dem Treffen mit dem Pontifex vor allem um die Beendigung der russischen Militäraggression und die Wiederherstellung des Friedens.

„Ich habe um umfassende Unterstützung bei der Umsetzung der ukrainischen Friedensformel gebeten, insbesondere bei der Ernährungssicherheit, der Freilassung von Gefangenen und Deportierten und der Wiederherstellung des ukrainischen Friedensplans. Da der Krieg auf ukrainischem Territorium stattfindet, kann der Friedensplan nur ukrainisch sein“, sagte Selenskyj.

Ein weiteres Thema des Treffens war das Problem der russischen Verbrechen im Zusammenhang mit der Entführung und Deportation ukrainischer Kinder.

„Der Präsident forderte den Vatikan auf, sich den Bemühungen der Ukraine anzuschließen, die illegal nach Russland verschleppten und de facto entführten ukrainischen Kinder zurückzubringen.

Geheime Motive der „Shuttle“-Friedensmission des Papstes

