"Ukrenerho meldet neue Angriffe: wo die Lage am schwierigsten ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat wieder einmal die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Infolgedessen kommt es seit dem Morgen des 7. Oktober zu Stromausfällen in den Regionen Tschernihiw, Charkiw, Dnipro und Donezk.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Nach Angaben des Pressedienstes bleibt die Lage in der Region Sumy schwierig.

In der Region Tschernihiw waren die lokalen Stromversorgungsunternehmen gezwungen, stündliche Stromausfälle in Höhe von zwei Runden einzuführen.

Notreparaturen sind im Gange, werden aber durch Luftangriffsalarme erschwert.

Eine Warteschlange ist eine Gruppe von Verbrauchern, die eine bestimmte Menge an Strom verbraucht. Es gibt insgesamt 6 solcher Warteschlangen.

Je größer das Stromdefizit im System ist, desto mehr Warteschlangen werden während der Stabilisierungsbeschränkungen gleichzeitig abgeschaltet.

Was bedeutet die Anzahl der Warteschlangen, die gleichzeitig begrenzt werden?

Wenn nur 1 Warteschlange von Ausfällen begrenzt wird, bedeutet dies, dass die Verbraucher möglicherweise bis zu 4 Stunden am Tag keinen Strom haben.

Wenn 2 Warteschlangen für Stromausfälle gleichzeitig begrenzt werden, bedeutet dies 8 Stunden pro Tag.

3 Warteschlangen mit Ausfällen – 12 Stunden pro Tag.

4 Warteschlangen von Ausfällen – mehr als 12 Stunden, sowie Ausfälle in den hellgrauen Bereichen der Zeitpläne.

Wenn 5 oder 6 Warteschlangen gleichzeitig begrenzt sind, bedeutet dies, dass Notstromausfälle begonnen haben und die Zeitpläne nicht funktionieren.

Um es kurz zu machen:

Die Russen haben zwei Umspannwerke zerstört, die Charkiw versorgten. Der kommende Winter wird der härteste für die Stadt in all den Jahren des Krieges sein.