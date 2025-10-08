Russland greift das Wärmekraftwerk von DTEK an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russen haben das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen und dabei zwei Ingenieure verletzt und die Anlagen schwer beschädigt.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Nach vorläufigen Informationen wurden zwei Energietechniker verletzt. Sie wurden mit allen notwendigen Hilfsmitteln versorgt.

„Die Ausrüstung des Wärmekraftwerks wurde schwer beschädigt. Wir arbeiten daran, die Folgen zu beseitigen. Insgesamt wurden die Wärmekraftwerke von DTEK seit Beginn der groß angelegten Invasion mehr als 200 Mal beschossen“, so DTEK.

Um es kurz zu machen:

Die Regierung hat beschlossen, ein Moratorium für Stromausfälle in den Gemeinden an der Frontlinie zu verhängen.

Die Russen haben wieder einmal die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Infolgedessen sind die Verbraucher in den Regionen Tschernihiw, Charkiw, Dnipro und Donezk seit dem Morgen des 7. Oktober ohne Strom.