Die Russen haben der Energieinfrastruktur in der Region Donezk einen Schlag versetzt: Es gibt einen Stromausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Invasoren haben der Energieinfrastruktur der Region Donezk erneut einen Schlag versetzt – in einigen Siedlungen ist der Strom ausgefallen.

Die russischen Truppen haben der Energieinfrastruktur in der Region Donezk einen Schlag versetzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Montag, den 6. Oktober in Telegram mit.

„Heute haben die Russen erneut einen Schlag gegen die Energieinfrastruktur von Donezk verübt – ein Teil der Siedlungen ist stromlos“, schrieb er, ohne zu präzisieren, um welche Siedlungen es sich handelt.

Laut Filaschkin arbeiten Spezialisten daran, die Stromversorgung unter Berücksichtigung der Sicherheit wiederherzustellen.

Wir erinnern daran, dass aufgrund der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur die Lage in Teilen der Region Sumy und der Region Tschernihiw weiterhin schwierig ist. Die Russen haben auch zwei Umspannwerke zerstört, die Charkiw versorgten. Selenskyj warnte die Russen vor dem Energiesektor