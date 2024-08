An einem der Kontrollpunkte an der Grenze zu Polen kann es einen Monat lang zu Verzögerungen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Ab Montag, den 12. August, beginnt Polen mit der Reparatur des Asphaltbelags am Grenzübergang Hrebenne-Rava-Ruska, was zu Verzögerungen an der Grenze führen kann.

Dies teilte die westliche Regionaldirektion des staatlichen Grenzschutzdienstes (State Border Guard Service of Ukraine) auf Facebook mit.

„Die Erneuerung des Belags kann zu Verkehrskomplikationen und längeren Wartezeiten führen, insbesondere bei der Ein- und Ausreise nach/aus Polen in der Frachtrichtung und in der Passagierrichtung bei der Einreise in die Ukraine“, hieß es in der Erklärung.

Die Grenzbeamten warnten, dass die Reparaturen einen Monat dauern könnten – bis zum 12. September 2024.

„Wir bitten die Bürger, die Informationen zu berücksichtigen und, wenn möglich, andere Kontrollpunkte für den Grenzübertritt zu wählen“, fügte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hinzu.

Ekonomitschna Prawda