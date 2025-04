Die Russen haben in 24 Stunden etwa 1.400 Soldaten verloren: aktualisierte Daten des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 2. auf den 3. April, haben die russischen Angreifer an der Front 1390 Soldaten und ein Mehrfachraketen-System verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 03.04.25 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 919.570 (+1390) Tote;

Panzer – 10.521 (+6) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 21.902 (+22) Einheiten;

Artilleriesysteme – 25.625 (+49) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.348 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.123 Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 335 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 31.597 (+92) Einheiten;

Marschflugkörper – 3123 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tanker – 42.775 (+88) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.787 Einheiten.

Lage an der Front und Russlands Angriffe

Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) waren die ukrainischen Verteidigungskräfte bei Pokrowsk erfolgreich, aber die Russen üben an drei Fronten Druck aus.

In der Nacht gab es in Charkiw den fünften Drohnenangriff innerhalb einer Woche. In einem Stadtteil wurden Lagerhäuser, Privathäuser und Verkehrsampeln beschädigt.

Bürgermeister Ihor Terekhov stellte fest, dass sich die Zahl der russischen Angriffe auf Charkiw im März verdoppelt hat.