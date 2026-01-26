An allen polnischen Grenzübergangsstellen an der Grenze zur Ukraine ist es zu einer technischen Störung in der Datenbank gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

An allen polnischen Grenzübergängen an der Grenze zu den Regionen Lwiw und Wolhynien ist es zu einem technischen Ausfall in der Datenbank des Grenzschutzdienstes der Republik Polen gekommen.

Dies wurde vom staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Spezialisten derzeit daran arbeiten, das Problem zu beheben.

„Bitte berücksichtigen Sie diese Information bei Ihrer Reiseplanung. Derzeit ist kein Stau von Fahrzeugen in Richtung Ausreise und Einreise zu verzeichnen“, teilen die Grenzschützer mit.

Sie sagen auch, dass die Züge in einem verlangsamten Modus abgefertigt werden.

Die Wiederaufnahme des vollen Betriebs wird später bekannt gegeben.

Um 11:22 Uhr wurde bekannt, dass die Arbeiten wieder aufgenommen worden sind.

Um Sie daran zu erinnern:

Am Morgen des 18. Januar wurde die Datenbank für die Abfertigung von Lastwagen mit Fracht, die aus der Ukraine fahren, an den Kontrollpunkten Medyka und Hrebenne an der ukrainisch-polnischen Grenze vorübergehend ausgesetzt.