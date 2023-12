Es gibt 3.500 Lastwagen an der Grenze zu Polen - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation an der Grenze der Ukraine zu Polen bleibt praktisch unverändert. In vier Richtungen stehen fast 3,5 Tausend Lastwagen in Warteschlangen. Dies sagte der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine (State Border Service of Ukraine) Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Sonntag, den 10. Dezember.

Die Kontrollpunkte Rava-Russkaya – Grebennoye, Yahodin – Dorohusk, Krakivets – Korcheva, Shehyni – Medyka sind weiterhin blockiert.

Laut Demtschenko steht die größte Anzahl von Lastwagen vor den Kontrollpunkten Shehyni (1200) und Yahodin (900). In der letztgenannten Richtung ist das Verkehrsaufkommen am geringsten.

„Die Durchführungsbestimmungen für die Richtung des Kontrollpunktes Ugrinov, an dem leere Lastkraftwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen auf dem Weg aus der Ukraine die Grenze überqueren können, haben sich bis jetzt noch nicht entspannt“, fügte Demchenko hinzu.

In der Zwischenzeit geht der Verkehr an der slowakisch-ukrainischen Grenze weiter, aber seit heute Morgen warten etwa 500 Lastwagen auf die Einreise in die Ukraine.

„Man muss wissen, dass die Zunahme der Lastwagen in Richtung Ukraine darauf zurückzuführen ist, dass die Grenze zu Polen blockiert ist. Bis zum 6. November verzeichneten wir keine Warteschlangen von Lastkraftwagen, die darauf warteten, die Grenze in dieser Richtung zu überqueren“, erklärte Demchenko.