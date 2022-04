In Polen gibt es riesige Warteschlangen an der Einreise in die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

An der Ausfahrt aus Polen in Richtung Ukraine staut sich ein beträchtliches Fahrzeugaufkommen. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Freitag, den 22. April, unter Berufung auf Informationen der polnischen Seite.

Die größten Staus in Richtung Ukraine bilden sich vor den folgenden Kontrollpunkten:

Dorohusk – Jagodyn – etwa 1000 Pkw und 150 Lkw;

Korczowa – Krakivets – etwa 400 Pkw und 350 Lkw;

Medyka – Shegyni – etwa 900 Pkw und 200 Lkw.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Warteschlangen situativ entstanden sind und ihr Auftreten nicht von der Reihenfolge der Grenzübertritte und Zollverfahren abhängt.

„Die Grenzschutzbeamten unternehmen ihrerseits alle möglichen Anstrengungen, um die Abfertigung von Personen zu beschleunigen: Die Zahl der Grenzbeamten wurde erhöht, zusätzliche Abfertigungsarbeitsplätze wurden eingerichtet. Angesichts dieser Situation empfehlen wir, für einen schnelleren Grenzübertritt von Polen in die Ukraine andere Kontrollpunkte an der gemeinsamen Grenze zu wählen“, – so der Grenzschutzdienst.