DTEK hat eine Erklärung zu seinen ehemaligen Kohleaktiva in Russland abgegeben

Die DTEK Energy Holding besitzt keine Vermögenswerte in Russland. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch, den 15. November bekannt.

„Die DTEK-Gruppe hat sich im Jahr 2021 endgültig von all ihren Kohleaktiva in dem Aggressorland getrennt. In den letzten drei Jahren hatte das Unternehmen nichts mehr mit diesen Vermögenswerten zu tun“, hieß es in der Erklärung.

Der Pressedienst fügte hinzu, dass die Entscheidung, die Minen in der Region Rostow an die Russische Föderation zu verkaufen, bereits 2014 im Zusammenhang mit der illegalen Annexion der Krim durch Russland und der Entfesselung des Krieges im Donbass getroffen wurde. Und seitdem wurden jegliche Investitionen und Kapitalanlagen gestoppt und der Prozess der Geschäftsaufgabe hat begonnen.

„Die Kohleminen in der Region Rostow, die DTEK Energo vor Beginn der russischen Aggression erworben hat, wurden bereits 2011-2012 erworben, um den Betrieb des Wärmekraftwerks sicherzustellen“, heißt es in dem Unternehmen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DTEK beschlossen hat, 210.000 Tonnen Kohle aus Polen zu importieren, um eine stabile Heizperiode zu gewährleisten. Die ersten Chargen Kohle sind bereits in die Ukraine geliefert worden. Zusätzliche Kohlemengen werden benötigt, um sich für den Fall eines möglichen Beschusses durch die Raschisten abzusichern.