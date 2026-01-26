Selenskyj kündigt neue trilaterale Treffen zu Friedensgesprächen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine ukrainische Verhandlungsdelegation hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bericht erstattet, und neue trilaterale Treffen werden diese Woche vorbereitet.

class=MsoNormal* Das Staatsoberhaupt in den sozialen Medien

class=MsoNormal* Dem Bericht zufolge erörterten die Parteien bei den Treffen in Abu Dhabi eine Reihe wichtiger Fragen, vor allem militärischer Art, die zur Beendigung des Krieges notwendig sind. Sie sprachen auch über komplexe politische Fragen, die noch nicht geklärt sind, so Selenskyj. Sie analysierten die Schlüsselpositionen der Parteien.

class=MsoNormal* „Ich habe den Rahmen für die weitere diplomatische Arbeit abgesteckt. Wir bereiten uns auf neue trilaterale Treffen in dieser Woche vor.“

Hintergrund:

Die zweitägige Gesprächsrunde fand am 23. und 24. Januar in Abu Dhabi statt.

Der Axios-Journalist Barack Ravid berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass die Fortsetzung der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Sonntag, den 1. Februar, geplant ist.

Selenskyj stellte fest, dass bei den trilateralen Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten „der 20-Punkte-Plan und problematische Fragen besprochen wurden, es gab viele problematische Fragen, aber sie sind weniger geworden.“ Der Staatschef sagte, dass die Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen über die Beendigung des Krieges in der Ukraine auch zu Kompromissen bereit sein sollten