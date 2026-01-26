Selenskyj kündigt neue trilaterale Treffen zu Friedensgesprächen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Eine ukrainische Verhandlungsdelegation hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bericht erstattet, und neue trilaterale Treffen werden diese Woche vorbereitet.
Das Staatsoberhaupt in den sozialen Medien
- class=MsoNormal* Dem Bericht zufolge erörterten die Parteien bei den Treffen in Abu Dhabi eine Reihe wichtiger Fragen, vor allem militärischer Art, die zur Beendigung des Krieges notwendig sind. Sie sprachen auch über komplexe politische Fragen, die noch nicht geklärt sind, so Selenskyj. Sie analysierten die Schlüsselpositionen der Parteien.
„Ich habe den Rahmen für die weitere diplomatische Arbeit abgesteckt. Wir bereiten uns auf neue trilaterale Treffen in dieser Woche vor."
Hintergrund:
Die zweitägige Gesprächsrunde fand am 23. und 24. Januar in Abu Dhabi statt.
Der Axios-Journalist Barack Ravid berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass die Fortsetzung der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Sonntag, den 1. Februar, geplant ist.
